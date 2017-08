nyheter

Like før klokken 12.30 søndag rykket nødetatene ut til en utforkjøring mellom Bakkeby og Hamneidet i Nordreisa. Klokken 12.33 søndag melder Troms politidistrikt at en bil har kjørt i fjellvegg ved Hamneidet. Bilen ligger i grøfta og har tatt fyr.

Klokken 12.49: - Det er full fyr i bilen. Kun en person i bilen og vedkommende blir nå tatt hånd om av ambulanse, opplyser politiet.

Operasjonssentralen ved Troms politidistrikt opplyser at AMK mottok melding om hendelsen.

Etter det Framtid i Nord kjenner til skal bilen ha snurret rundt under utforkjøringen. Hendelsen skal ha skjedd like nord for Bakkeby i Nordreisa, langs FV 866.

