- Reiselivsnæringen er lei av festtalene

I møtet med Troms Sps toppkandidat Sandra Borch og andrekandidat Svein O. Leiros, var styrelederen i Visit Lyngenfjord klar i talen – Staten er nødt til å tilby mer økonomisk støtte til reiselivet.

– Det er mye festtaler om reiselivet, men som vi ser av den siste reiselivsmeldingen fra regjeringen så er det lite konkret støtte å få fra sentralt hold. Det er vanskelig for kommunene og næringen og klare dette alene, sier Johnsen.

Hun viser til at Visit Lyngenfjord jobber med å bli sertifisert som bærekraftig reisemål – som de første i Nord-Norge i tillegg til Svalbard.

– Målet er å unngå negativ turisme, slik vi har sett eksempler på andre steder. Det er et tungt løft for oss men vi har ingen plasser å hente finansiering. Når man har holdt på med dette i mange år så blir man litt matt når vi ikke er kommet lenger i 2017, sier Johnsen.

Naturlig med støtte

Sandra Borch, som gjennomfører en valgkampturné i Nord-Troms for øyeblikket, er enig i at staten må til med støtteordninger for en viktig næring for Norge.

– Andre næringer får støtte og da er det naturlig at reiselivsnæringen også får det, sier Borch, og viser til ordningen med regionale utviklingsmidler.

– Den ordningen må vi få tilbake slik at fylket kan fordele midler. Og man bør også få på plass et reiselivsfond uten at jeg kan si konkret hvor stort det bør være, sier Borch, og tilføyer:

– Men dette haster det veldig med å få på plass slik at ikke turismen i regionen utvikler seg negativt. Jeg ser for meg at man kan ha på plass ordningen med regionale utviklingsmidler allerede til neste år.

Dyrt

Andrekandidat for Troms, Kåfjord-ordfører Svein Leiros, trekker paralleller til sin egen kommune.

– Et fond er en god idé. Kommunene kan ikke gjøre dette alene. Skal man for eksempel sette opp et ordentlig toalett for turistene, så blir det fort en million kroner i utgifter med alt av tilrettelegging. Bare i Kåfjord er det behov for kanskje 10 slike toalettanlegg. Det blir ti millioner kroner, sier Leiros.

Reiselivsfond

Og når Sp-kandidatene ikke vil konkretisere hvor stort et slikt reiselivsfond bør være, så er ikke Hilde Johnsen like forsiktig. Hun tar utgangspunkt i et beløp på 7,5 millioner kroner, som var nevnt i reiselivsmeldingen.

– Jeg tror du kan legge til både én og to nuller til det beløpet i alle fall. Det skjer så mye positivt i reiselivet rundt Lyngen-fjorden, men disse tingene må på plass nå, sier Johnsen, som mener at Troms-benken ikke har levert spesielt godt på reiselivsfronten de siste fire årene.

- Nei, det er ingen fra Troms som har stått fram som en ordentlig talsperson for næringen.