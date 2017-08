Får støtte til språksenter

nyheter

Kvænangen kommune er igang med å utvikle et samisk/kvensk språksenter i kommunen. Prosjektet skal bidra til at samisk og kvensk språk og kultur får en revitalisering.

Språksenteret skal etter planen drive opplæring i samisk og kvensk i en region der mange familier var trespråklige så sent som under andre verdenskrig. Det skal holdes flere kurs, samt etableres en arena for praktisering og læring, rettet både mot unge og gamle, enkeltpersoner og næringsliv, fastboende og besøkende.

– Nord-Troms er regionen for de tre stammers møte, og revitaliseringen av samisk og kvensk i regionen er en sterkt ønsket utvikling. Jeg er glad for at vi blant annet sammen med Sametinget kan bidra til dette, sier fylkesråd for kultur og næring, Sigrid Ina Simonsen (Ap) i en pressemelding.

Tilskuddet på 325.000 kroner fra fylkesrådet i Troms inngår i et spleiselag med blant annet Sametinget og kommunen selv. Tilskuddet dekkes over de distrikts- og regionalpolitiske virkemidlene og satsingen på Inkluderende og vekstkraftige lokalsamfunn.

Tilskuddet utgjør 46,6 prosent av totalrammen for prosjektets første år på totalt 697 500 kroner. Erfaringene fra det første året vil ligge til grunn for en eventuell videre finansiering fra partene.

– Håpet er at prosjektet vil kunne bidra til å skape tilhørighet, bolyst, trivsel og bosetting, og sjelden har vel et prosjekt vært så godt forankret i det regionale planverket som dette prosjektet. Nå har de involverte ett år på å bevise at språksenteret har livets rett. Det håper og tror jeg de vil klare, sier fylkesråd Simonsen.