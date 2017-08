Har sendt ut varsel om mye regn, men så stiger temperaturene

nyheter

– I morgen venter vi nordavind og det kan bli opptil liten kuling. I tillegg blir det en del regn, og det er Nord-Troms og Finnmark som får mest regn, sier Trond Lien, vakthavende meteorolog ved Meteorologisk Institutt i Tromsø.

Kommer sommeren tilbake?

Det er sendt ut varsel for nedbøren som er ventet fredag og natt til lørdag. Lien forteller at regnværet vil starte fredagsmorgen eller formiddag, og deretter fortsette hele dagen. Gradestokken vil vise 6 til 8 grader fredag.

– Lørdag dreier vinden mer på nordvest og da får vi enkelte regnbyger. Det vil bli stort sett det samme på kysten og på innlandet – det blir grått i hele distriktet, sier Lien.

– Men søndag drar lavtrykket bort og vi får skiftende nordvestlig bris. Om morgenen kan det fortsatt henge igjen noen regnbyger fra lørdag, men etter hvert blir det lettere skydekke og oppholdsvær. Da bygger det seg opp et høytrykk, legger han til.

– Må jo bare håpe

Lien forteller at dersom prognosene holder, så kan vi vente oss tørt og varmt vær etter helga.

– Det ser ganske bra ut over helga! Da begynner temperaturen å stige og det er gode muligheter for fine temperaturer. Hvis prognosene holder, så er sannsynligheten der for gradvis høyere temperaturer og tørt vær. Vi må jo bare håpe på det!