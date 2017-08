Rekordhøyt resultat andre kvartal for Marine Harvest

nyheter

Styret har foreslått et kvartalsutbytte på 3,20 kroner per aksje, med bakgrunn i operasjonelt driftsresultat, en solid finansiell posisjon og utsikter til et sterkt marked framover.

- Høye laksepriser og sterk etterspørsel har gitt et rekordhøyt operasjonelt driftsresultat i andre kvartal. Det er gledelig at Marine Harvest Scotland og Marine Harvest Irland leverer sterke resultater og reduserte kostnader. Det er også oppmuntrende at produksjonskostnadene har gått ned i Marine Harvest Chile, sier konsernsjef Alf-Helge Aarskog i en pressemelding.

Marine Harvest Group rapporterte driftsinntekter og andre inntekter på 884 millioner euro i andre kvartal 2017. Totalt slaktevolum i kvartalet var 78 612 tonn (87 159 tonn). Forventet slaktevolum for 2017 er redusert fra 403 000 tonn til 377 000 tonn grunnet biologiske utfordringer i Norge. Det skriver selskapet i pressemeldingen.