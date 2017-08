Sp kan gjøre et brakvalg i nord

nyheter

Regjeringspartiene går tilbake i de nordligste fylkene, og Ap faller mest av alle, men fire nordnorske direktemandater til Sp kan være med på å tvinge fram et regjeringsskifte, skriver Aftenposten.

Kjell Arne Røvik, professor i statsvitenskap ved Universitetet i Tromsø, kaller Sp-bølgen «en stille protest mot reformtettheten under dagens regjering».

– At Sp er et særinteresseparti for bønder på Østlandet, er helt feil. De fanger opp absolutt alt av regionale strømninger som finnes, sier han.

Røviks kollega Marcus Buck forsker på politikk og demokrati. Han mener det i hovedsak er den samme konfliktlinjen som preger Sps oppsving i nord som ellers i landet, men at det er en viktig forskjell.

– De store utslagene er større i nord enn ellers i landet. Når Frp får et oppsving, er det forsterket i nord. Slik er det også med Sp i år.

Tidligere plukket Frp opp alt av protester i nord, mener professor Røvik og legger til at partiet har mistet den rollen etter fire år i regjering.

(©NTB)