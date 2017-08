Slik blir rypehøsten i Nord-Norge

nyheter

Høstens fuglejakt kan gi god uttelling i Sør-Norge, men trolig ikke like bra i Nord-Norge. Jo lengre nord en kommer, jo mindre ryper, tyder resultatene på etter tellinga. Samtidig ser det ut til at det er flere ryper på kysten enn på innlandet i Troms og Nordland.

- En del av områdene i Nordland viser middels kyllingproduksjon, et bilde som er noe bedre enn i fjor. Situasjonen i Troms er imidlertid svakere enn i Nordland. Noe av forklaringen på den svake utviklingen i nord kan være kald vår og sommer, noe som flere steder har gjort hekkingen problematisk for rypene. Taksørene melder om kyllinger som er seint klekket, og at de finner rypene på andre steder enn normalt. I tillegg vil rev og mår tære på bestanden i mangel av smågnagere, sier Breisjøberget i en pressemelding fra Statskog.

Ved Reisavann ble det observert totalt 15 ryper. I Ytre Troms så tellerne 41 ryper og ved Altevann/Dividalen ble det sett 56 ryper.

Regulering av høstens jakt

Sammen med norske jegere har Statskog samlet fangstdata og takseringsdata over flere år. Disse dataene har blitt bearbeidet gjennom vinteren.

- I mange områder ser vi at det er lavt jakttrykk, mens noen områder har for høyt jaktuttak. Det unike tallmaterialet vårt vil bidra til en mer presis forvaltning av ryper og jegere, sier Breisjøberget.

Så mange jegere jaktet småvilt i Nord-Troms Flere rypejegere bidro til en økning i antallet småviltjegere siste jaktår. Hver jeger klarte i snitt å skyte én rype.

Statskog vil gå gjennom resultatene sammen med parter de samarbeider med.

- Blant annet vil reguleringer blir drøftet med Norges jeger- og fiskerforbund i Nordland og Troms. Deretter vil vi lande en konklusjon på årets regulering av Statskogs rype- og skogsfugljakt, sier Breisjøberget.

Takseringslinjene fra sør til nord strekker seg over 1800 kilometer. Dette blir gjort for å finne ut hvor mange fugler vi har, både voksne og kyllinger, og mange vi kan høste.