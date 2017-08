Vil du vite hva som egentlig skjedde?

nyheter

Den nordnorske historien om 2.verdenskrig har som helhet vært underkommunisert i det nasjonale erindringsbildet. Det skriver Nordreisa kommune på sine nettsider.

Narviksenteret har derfor lagt til rette for å bidra til at denne delen av historien kommer bedre fram. I den forbindelse gjester de Nordreisa, og skal holde foredrag to steder, førstkommende mandag.

Det ene foredraget finner sted på Rotsundelv samfunnshus, det andre foredraget holdes på LHL-huset på Høgegga på Storslett.

Det blir salg av vafler og kaffe.

Det er Nordreisa kommune avdeling kultur som står som arrangør.