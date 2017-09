Nord-Korea sier de gjennomførte vellykket test av hydrogenbombe

nyheter

Videre sier de at bomben kan bli festet til de nye interkontinentale ballistiske raketten (ICBM) de har utviklet.

Den nordkoreanske nyhetsoppleseren hevder bomben som ble testet var den kraftigste hittil, og sier den markerer en veldig viktig hendelse på veien til å nå det endelige målet om å fullføre det statlige kjernefysiske våpenprogrammet.

Det koreanske nyhetsbyrået KCNA melder at testen, som fant sted klokken 12 nordkoreansk tid (5.30 norsk tid), ble gjennomført for å «undersøke og bekrefte treffsikkerheten og troverdigheten» til teknologien sin.

Nord-Korea har imidlertid også tidligere hevdet å ha gjennomført en underjordisk prøvesprengning av det de hevdet var en hydrogenbombe, men dette ble den gang bestridt av utenlandske eksperter.

Kraftig jordskjelv

Den nordkoreanske kunngjøringen kom kort tid etter at det ble meldt om et jordskjelv ved Nord-Koreas område for testing av kjernefysiske våpen.

Kraften av jordskjelvet ble målt til et sted mellom styrke 5,7 og 6,3 av amerikanske og sørkoreanske geologer. Norske NORSAR slår fast at eksplosjonen tilsvarte et skjelv på styrke 5,8.

Det tyder på at bomben kan ha vært opptil ti ganger kraftigere enn den de testet i fjor, ifølge japanske eksperter. Sørkoreanske eksperter slår på sin side fast at den var mellom fem og seks ganger kraftigere.

Kraften til den forrige og femte bomben, testet den 9. september 2016, ble målt til 10 kilotonn, tilsvarende 10.000 kilo TNT.

Fordømmes kraftig

Tidligere søndag bekreftet japanske myndigheter at Nord-Korea hadde gjennomført en kjernefysisk test. Samtidig fordømte de prøvesprengningen som «fullstendig utilgivelig» og «fullstendig uakseptabel».

Sør-Koreas president Moon Jae-In ber om «strengest mulig straff» for Nord-Korea. Også Kina «fordømmer på det sterkeste» den nordkoreanske prøvesprengningen, ifølge utenriksdepartementet.

Det gjør også Norges utenriksminister Børge Brende (H).

– Dette er totalt uakseptabelt og viser at situasjonen i Nord-Korea rundt utviklingen av atomvåpen er veldig bekymringsfull. Jeg mener at FN sikkerhetstråd nå må innkalles til et hastemøte. Det er klart at man skal fordømme dette, men man må også legge en strategi for hvordan Kim Jong UN og Nord-Korea kan legge til side og avvikle dette atomprogrammet gjennom en politisk og diplomatisk prosess, sier han.

–Inspiserte hydrogenbombe

Noen timer før jordskjelvet, slapp Nord-Korea fotografier som viser president Kim Jong-un mens han inspiserer det de hevder var en miniatyrutgave av en hydrogenbombe som kan festes til den nye interkontinentale raketten landet har utviklet.

Hydrogenbomber, eller H-bomber, er langt kraftigere enn de relativt sett enkle kjernefysiske våpnene Nord-Korea antas å ha prøvesprengt så langt.

KCNA skriver at Kim uttalte at hydrogenbomben var «et kjernefysisk våpen med supereksplosiv kraft laget ved egen innsats og teknologi».

Det er imidlertid fortsatt tvil om nordkoreanerne har lyktes med å forminske sine våpen, og om de har en hydrogenbombe som fungerer.

Ytterligere press

Japans statsminister Shinzo Abe og USAs president Donald Trump er enige om å legge ytterligere press på Nord-Korea for å få regimet til å endre sin politikk.

– Vi er helt enige om å samordne dette med hverandre og med Sør-Korea og samarbeide tett med det internasjonale samfunnet, for å øke presset på Nord-Korea og få landet til å skifte kurs, sa Abe etter telefonsamtalen søndag morgen.