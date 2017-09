– Vi risikerer at pasienter dør mens helikopteret leter etter plass å lande

nyheter

Det er tydelige problemer for luftambulansen å lande med helikoptre i Lyngen. Det kommer fram i en avviksmelding sendt fra ambulansepersonell til ledelsen i UNN.

Det skriver avisa Nordlys.

Kommunen har ingen helikopterlandingsplass, til tross for at det i flere år har vært snakk om å bygge en.

Måtte lande på fergeleiet

Mandag den 14.august måtte luftambulansen ta i bruk fergekaien på Lyngseidet, noe som medførte at plassen foran ferga, der det normalt sett står biler i kø, måtte stenges.

«Dette er ikke holdbart hverken for ambulanse, helikopter eller pasient. Pasienten er den part som taper mest på dette da vi kaster bort behandlingstid for pasienten. Helikoptercrew tar store risikoer hver gang de lander utenom landingsplass», står det i avviksmeldingen.

Før landingen på fergeleiet prøvde piloten å lande ved det gamle Remabygget i Myra. Landingen måtte avbrytes da flere festivaltoaletter som ikke var festet i bakken begynte å røre på seg når helikopteret nærmet seg.

Kommer som sak i høst

I meldingen kommer det frem at å finne et passende landingssted har vært et gjentakende problem over flere år.

– Vi kan risikere at pasienter dør mens helikopter leter etter plass å lande. Denne saken må få en sluttbehandling, står det i meldingen.

Ordfører i Lyngen, Dan-Håvard Johnsen, forteller til Nordlys at problemstillingen er kjent for kommunen.

– Men vi er i ferd med å rette opp i dette nå. Vi har gjort en utredning på forskjellige landingsplasser og skal gjøre et vedtak i kommunestyret i løpet av høsten, og da vil vi komme i gang.