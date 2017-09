I morgen stenger denne brua

nyheter

Brua vil holde stengt på natterstid på grunn av veiarbeid, det skriver veivesenet på sine nettsider.

I periodene brua holder stengt for trafikk vil rutebuss ledes over brua. Det vil også være mulig å gå og sykle over brua i periodene den er stengt.

Torsdag 7. september: stengt fra kl. 22.00 til 06.00 neste dag.

Fredag 8. september: stengt fra kl. 20.00 til 08.00 neste dag.

Lørdag 9. september: stengt fra kl. 18.00 til 06.00 neste dag.

Søndag 10. september: stengt fra kl. 22.00 til 06.00 neste dag.