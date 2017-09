1.350 barn har stemt - sjekk resultatet her

nyheter

Da stemmene var gitt i kampanjen "Barnas Valg 2017" - alt i alt 1.350 i Troms - så resultatet slik ut:

Arbeiderpartiet: 25,2%

Høyre: 19,3%

Sosialistisk Venstreparti: 15%

Fremskrittspartiet: 12,6%

Senterpartiet: 9,5%

Miljøpartiet de Grønne: 5,4%

Venstre: 5,3%

Kristelig Folkeparti: 4,1%

På landsbasis har hele 60.000 barn deltatt i kampanjen, noe som ifølge iTromsø får konstituert leder for Redd Barna region Nord, Gro Davidsen, til å juble.

- Det er utrolig artig at så mange barn her i Nord-Norge har engasjert seg i Barnas Valg! Hos oss i Redd Barna Region Nord, er vi jo godt kjent med at barna har mange og sterke meninger om hvordan samfunnet og verden bør være, og det er veldig bra at de får uttrykke noe av dette gjennom Barnas Valg.

Barnas Valg er et samarbeid mellom Redd Barna og NRK Super.