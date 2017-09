Bilen står fortsatt, to uker etter utforkjøringen

nyheter

Det er snart tre uker siden en personbil kjørte av veien ved Gjøvarden mellom Bakkeby og Hamneidet i Nordreisa kommune.

Bilen kjørte inn i en fjellvegg og tok full fyr, og sjåføren ble mistenkt for å ha kjørt i ruspåvirket tilstand.

Torsdagsettermiddag står bilen fortsatt parkert i grøfta, godt synlig for forbipasserende.

Eier er ansvarlig

Joakim Bakke, politioverbetjent ved Nordreisa og Kvænangen lensmannskontor, forteller at det er eier av bilen eventuelt eier av veien som er ansvarlig for at bilen fjernes.

- Vi får ofte spørsmål om dette. Så lenge bilen ikke står trafikkfarlig til er det ikke vårt ansvar. Hvis bilen derimot hadde stått trafikkfarlig til, kan vi beslutte å ta den bort, forklarer han.

Bakke har ingen ytterligere kommentarer på status om saken.