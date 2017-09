Så mange har en dyr forbruksgjeld

nyheter

3 av 10 personer i Norge har kortsiktig gjeld, i første rekke i form av saldo på kredittkortet som ikke er nedbetalt.

Men disse har også forbrukslån eller skylder penger for et avbetalingskjøp eller på en handlekonto. Dette kan tallene i en ny forbrukerundersøkelse Respons Analyse har utført for SpareBank 1 fortelle oss.

Gjeldsfelle

- Kredittkort og forbrukslån kan gi økonomisk handlefrihet, men det er også en snarvei til å havne i gjeldsfellen, sier forbrukerøkonom Magne Gundersen i SpareBank 1.

Samlet forbruksgjeld for nordmenn har vokst kraftig de siste årene og er i ferd med å nærme seg 100 milliarder kroner. 90 milliarder ble passert ved årsskiftet og veksten er tosifret.

Krevende å betale

Kredittkortgjelden er størst, noe både undersøkelsen fra SpareBank 1 og tall fra Finanstilsynet viser. I snitt har de med kortsiktig gjeld 72 000 kroner i kredittkortsaldo, forbrukslån og annen kreditt. Dette er gjeld som ofte kommer i tillegg til et stort boliglån.

Det er i aldersgruppen 35-44 år vi finner flest med kortsiktig gjeld, hele 43 prosent. Det er også de som i gjennomsnitt har mest gjeld, 84 000 kroner.

- Det litt skumle med denne typen gjeld er at den er ganske krevende å betale tilbake. Høy rente og kort nedbetalingstid kan være en ganske stor belastning for privatøkonomien, sier Gundersen.

Forsterker problemene

Ifølge undersøkelsen har hele 180 000 personer 100 000 kroner eller mer i dyr kort- og forbruksgjeld.

- For de som allerede er i en presset økonomisk situasjon, vil stor forbruksgjeld bare forsterke problemene. Det er ikke uten grunn at myndighetene er urolige og har innført restriksjoner og tiltak for å dempe den kraftige kredittveksten, sier forbrukerøkonomen.

Vent med nye lån

Gundersen har følgende råd til de med stor og dyr forbruksgjeld:

- Prøv å betale tilbake så raskt som mulig, og betal den dyreste gjelden først. Se gjerne over forbruket og finn utgifter du kan kutte ned på eller kutte ut. Vent med store prosjekter, som oppussing og ny bil. Og ikke ta opp ny gjeld før den gamle er nedbetalt, sier forbrukerøkonom Magne Gundersen i SpareBank 1.

Den elektroniske undersøkelsen er gjennomført av Respons Analyse med et landsrepresentativt utvalg på 1004 personer i perioden 8. - 16. august 2017.

Slik takler du stor forbruksgjeld: