Samarbeider om undervisningen

Torsdag denne uken inngikk fylkeskommunen avtale med Lerøy Aurora på Skjervøy som fylkesråd for undervisning mener kan sikre at skolen «kan gi undervisning av høy kvalitet».

– Jeg er svært glad for at vi endelig har fått på plass en avtale med Lerøy Aurora. Skolen og elevene få tilgang på toppmoderne infrastruktur, slik at utdanningsløpet innen akvakulturfag ved Nord-Troms videregående skole blir i nasjonal toppklasse, sier Roar Sollied i en pressemelding.

– Samarbeidet med Troms fylkeskommune om undervisningskonsesjon lar oss være med på å styrke og videreutvikle utdanningstilbudet, sier Kurt-Einar Karlsen, administrerende direktør i Lerøy Aurora.