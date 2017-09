nyheter

I to uker gjennomfører politiet kampanjen, Tenk konsekvens! Si nei til ulovlige rusmidler! Da skal politiet reise rundt og møter elever ved over 100 videregående skoler. Her skal politiet forklare hvorfor det ikke er smart å takke ja til ulovlige rusmidler.

- Konsekvensene av rusmiddelbruk kan være mange. Bruken kan føre til fysiske og psykiske skader, i tillegg til avhengighet. For enkelte tar rusmidlene fullstendig kontroll over hverdagen, med alle de negative følger det får. Politiet ser hver dag unge mennesker som får alvorlige problemer med spesielt narkotika, og som dermed ikke får den fremtiden de gjerne ønsket seg.

Det opplyser politiet i en pressemelding. Kampanjen gjennomføres i uke 36 og 37.

Psykiske skadevirkninger

Narkotika og dopingmidler er forbudte stoffer i Norge. Narkotika og doping er både ulovlig å bruke, oppbevare, tilvirke, ta inn i landet, kjøpe og overdra til andre.

- Er du ung og vurderer å prøve et ulovlig rusmiddel, så er det viktig å tenke konsekvens. Du vet ikke hvilken tåleevne du har, og hva risikoen er for nettopp deg! opplyser politiet.

Politiet legger til at det ikke er uten grunn at noen rusmidler er lovlige og andre ikke er lovlige.

- Narkotiske stoffer er forbudt fordi de gir fysiske, psykiske og sosiale skadevirkninger. Dette bygger på faglige vurderinger gjort både av nasjonale helsemyndigheter og internasjonale organisasjoner. Norge er ett av mange land som har forpliktet seg til å forebygge og bekjempe utbredelse og bruk av narkotika blant annet gjennom FNs narkotikakonvensjon.

Kan sette en stopper for karrieren

Har du som ungdom fremtidsplaner for en karriere kan en reaksjon fra politietvære til hinder for disse planene. Forsvaret, helsevesenet, politiet eller andre arbeidsgiver krever plettfri vandel. Derfor vil en reaksjon for besittelse og bruk av narkotika kunne sette en stopper for en slik karrierevei.

Målet er å nå ut til flest mulig for å informere flest mulig ungdom om konsekvensene av illegal rusbruk.