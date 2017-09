Lanserer Fylkesnes som aktuell statsråd

nyheter

– Jeg har valgt å ikke bruke lørdagen i Bergen eller Oslo, men komme hit for å hjelpe å sikre SV et direktemandat til Stortinget. Vi går for Frp sitt direktemandat, slik at vi kan sette Per-Willy fri, sier Lysbakken og fortsetter:

– Jeg er utrolig stolt over hva man har fått til i Nord-Norge, med et kystopprør man ikke kan ignorerer i sør. Særlig glad er jeg for at det er SV og Torgeir Knag Fylkesnes som har stått i spissen og vært den tydeligste stemmen i det opprøret, sier han til iTromsø.

– Ny regjering

De siste målingene har vist at SV fremdeles ligger noen prosent under å kunne kapre et direktemandat.

– Alle som er opptatt av rettferdig fordeling, miljø og fiskeri bør nå stemme SV. Det er faktisk mandatet fra Troms som kan bli avgjørende for at vi sikrer en ny regjering. Troms kan fort bli fylket hvor SV gjør det best. Det kommer til å bli et tett valg, og jeg tror det kan bli «foto finish» på mandag, sier Lysbakken.

Statsråd

Partilederen har også planer for Fylkesnes om han kommer seg inn igjen på Stortinget.

– Det er få som klarer å markere seg så mye i første periode på Stortinget som Torgeir. Jeg har planer for at han skal få enda viktigere rolle dersom vi vinner valget.

– Er Fylkesnes aktuell som statsråd om dere vinner valget og går i en regjering?

– Akkurat nå er jeg opptatt av å jobbe for å få en ny regjering i Norge. Men dersom vi vinner valget og får makt, vil Torgeir være aktuell for flere viktige posisjoner for SV, også som statsråd.

Støtte

SV har rigget seg tungt til i Storgata siste lørdag før valget. I tillegg til at Fylkesnes og Lysbakken skal holde appeller, har de fått med seg fiskerihøvding og Ap-medlem Arne Luther til å holde appell. Han har tidligere i valgkampen vist sin støtte til SVs fiskeripolitikk.

– Jeg har tro på det rødgrønne prosjektet, og er glad for at de har fått fiskeripolitikk på agendaen. Jeg er glad for at Torgeir har gitt Ap en «rett venstre» og fått de til å engasjere seg i fiskeri.

Han vil likevel ikke røpe om han selv vil stemme SV eller Ap dette valget.

– Nei, det er hemmelig valg!