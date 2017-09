26 valgobservatører overvåker valget

nyheter

Det er Helsingforskomiteen som har invitert de 26 observatørene. De fleste av dem kommer fra tidligere sovjetrepublikker og skal overvåke valget på 17 steder i Norge fra sør til nord.

– Jeg tror ikke vi kommer over ulovlige metoder for å påvirke valgresultatet, men datasikkerhet blir et viktig tema for valgobservasjonen, sier Olga Kotsjurba fra Ukraina.

Marina Tsjufarina fra Russland er spent på å følge valget i et land som er rangert som et av verdens mest demokratiske.

– Jeg vil være spesielt oppmerksom på selve stemmegivningen og hva som gjøres for å unngå forfalskninger, sier hun.

Det er fjerde gang valgobservatører overvåker det norske valget. Selv om det meste går riktig for seg, har valgobservatørenes kritikk ført til lovendringer og krav om at alle velgere må vise legitimasjon.

Etter valget for fire år siden er også fristen for å telle opp forhåndsstemmer forlenget etter at valgobservatørene bet seg merke i lang reisevei, blant annet i Finnmark.

(©NTB)