En av Norges beste kokker holder kurs om sjømat

Lyngen Frivilligsentral får 60.000 kroner fra Fiskeridepartementet til sjømattiltaket ”Tradisjonell sjømat langs Lyngenfjorden”.

Styreleder Bernt Olav Johansen for stiftelsen tar sikte på at kurset avvikles i løpet av høsten.

Kommunepolitiker Willy Wikbo (Frp) trekker frem at statsråd og partikollega Per Sandberg var en pådriver for støtten fra departementet.

Kvalitetsstempel

Frivilligsentralen søkte på 90.000 kroner til sjømatkurset for lokalbefolkningen. Gunnar Jensen fra Mathallen i Tromsø er tiltenkt en sentral rolle. Lyngsværingen holder foredrag og presenterer noen enkle retter, som deltakerne får tilberede.

- Målgruppen er barn og unge, men også hele familien kan delta, sier Bernt Olav Johansen.

- Det er et kvalitetsstempel i seg selv at en av Norges beste kokker og en god sjømatambassadør er med på laget. I lys av størrelsen på arrangementet nedjusterer vi innvilget beløp til 60.000 kroner, skriver Fiskeridepartementet i sin vurdering.