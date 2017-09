nyheter

- Dette er helt fantastisk. Vi er historiske. Aldri før i moderne tid har en borgerlig regjering sittet sammenhengende i åtte år, noe vi ligger an til nå, sier en strålende fornøyd Kent Gudmundsen (H) til iTromsø.

Resultatet som ble presentert klokken 21.00 viser 35 prosent av stemmene.

- Vi har snakket om egen politikk. Vi har vist til resultater og at vår politikk fungerer. Vi har vist at meningsmålingene har tatt feil, sier Gudmundsen.

- Nå handler det om at småpartiene, KrF og Sp, kommer over sperregrensa, men det ser ut til at prognosene er på vår side, legger han til.

Stortingsrepresentanten mener Høyres budskap har gått hjem hos velgerne.

- Folk har ikke kjent seg igjen når Støre har snakket om at Norge har blitt et «kaldere samfunn». Hele valgkampen har båret preg av at folk ikke kjenner seg igjen i Arbeiderpartiets mørke virkelighetsbeskrivelser om landet og landsdelen vår, sier Gudmundsen.

- Jeg vil ha med meg Regina, og kvelden er ennå ung

Gudmundsen krysser fingrene for at de skal kapre to mandater, og at partiets andrekandidat Regina Alexandrova også kan komme på Stortinget.

- Jeg vil ha med meg Regina på Stortinget, og kvelden er ennå ung. Det skal bære godt å få et direktemandat, men det er muligheter for et utjevningsmandat.

Prognosene viser at Høyre nesten gjør det like sterkt i Troms som i stortingsvalget for fire år siden. Da fikk de to direktemandater.

- Men på grunn av at Senterpartiet og SV gjør sterkere valg i år, enn for fire år siden, ser det ut som om det siste direktemandatet går til dem, sier Gudmundsen.

- Fantastisk

Alexandrova på sin side er ikke overbevist om at hun kan berge en plassering

- Hvis jeg kan legge meg i kveld, og Erna er statsminister, så skal jeg være fornøyd. Om jeg i tillegg skulle komme på Stortinget, så er det bare en enorm bonus, sier hun og fortsetter:

- Jeg er kjempeglad for at Kent skal på Stortinget, og hvis jeg i tillegg får være med han hadde det vært fantastisk. Om jeg blir vara, så er jeg nå kjent med hvordan det fungerer på Stortinget, og prosessene der.