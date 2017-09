Korsberg (Frp) er på vei ut av Stortinget – tok heller ferie enn å drive valgkamp

nyheter

Stortingsrepresentantene Tove Karoline Knutsen (Ap) og Elisabeth Aspaker (H), som også er på vei ut av Stortinget, har begge vært svært aktiv i valgkampen på vegne av sine respektive parti valgkampen.

STORTINGSVALGET 2017: – Det har vært mye skitkasting! Også de stemmeberettige på Storslett har lagt merke til det de omtaler som «skitkasting» i valgkampen.

Et bevisst valg

Korsberg på sin side, vil ikke drive valgkamp.

– Jeg skal ikke velges, og da er det riktig at kandidatene som står på lista får drive med valgkamp sammen med dem som er aktiv i partiet lokalt. Derfor er det et bevisst valg jeg har tatt om å ikke drive valgkamp. Det har jeg også fått forståelse for hos partiet, sier Korsberg, som har sittet på Stortinget i hele fem perioder, siden 1997.

– Aldri aktuelt

–Mister ikke Frp en sårt tiltrengt og viktig ressurs når du som dreven heltidspolitiker ikke vil drive valgkamp?

– Det har aldri vært aktuelt å drive valgkamp for siden jeg skal trekke meg fra Stortinget og partipolitikken. Jeg har deltatt på noen politiske arrangementet når jeg har blitt invitert, men ikke i Tromsø, sier Korsberg.

Korsberg sier han har tro på Frps kandidater i Troms.

– Per-Willy Amundsen og Kristian P. Wilsgård har lang fartstid i politikken og er gode kandidater, som har god kontroll på valgkampen. Det er ikke noe vondt blod mellom meg og noen andre i Frp, men jeg synes dette er en ryddig måte å gjøre det på.

Vært på ferie

Korsberg foreller at han synes det har vært deilig med valgkampfri, og har fulgt med på valgkampen fra utsiden. I all hovedsak har han brukt de siste månedene på andre ting enn politikk.

– Jeg har brukt tiden på å sondere hva jeg skal gjøre etter valget, og på å forberedt meg på det. Ellers har jeg hatt ferie, og hatt litt politiske oppdrag, sier han.

Korsberg vil heller ikke delta på Frps valgvake mandag.

– Nei, jeg prioriterer heller å dra på jakt.