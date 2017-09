Ap-evaluering av katastrofevalget fra dag én

nyheter

Ap-leder Jonas Gahr Støres drøm om å kaste Høyre og Fremskrittspartiet ut av regjeringskontorene ble knust med et valgresultat hele 10 prosentpoeng under det som var Arbeiderpartiets oppslutning da valgåret startet.

Selv om både Høyre og Frp gikk tilbake og samarbeidspartiene Venstre og KrF så vidt karet seg over sperregrensen, holdt det ikke for et Ap som nå opplever at Høyre puster dem i nakken som landets største parti.

Eneste sak

– Evalueringen starter umiddelbart. Det er eneste sak på dagsorden når sentralstyret møtes tirsdag, sier partisekretær Kjersti Stenseng til NTB.

Flere sentrale partifolk som NTB snakket med under valgvaken i Folkets Hus, mener at det er sammensatte grunner til at valget gikk så dårlig for Ap.

At velgerne har flyktet til flere ulike partier, at Ap ikke har klart å forklare godt nok for velgerne hvorfor partiet gikk til valg på økte skatter og den mislykkede fortellingen om økende arbeidsledighet, trekkes fram som mulige forklaringer på katastrofevalget.

Støres rolle

VG-kommentator Frithjof Jacobsen skriver at Jonas Gahr Støre neppe overlever som partileder etter det smertefulle valgnederlaget. Særlig fordi tapet kommer etter fire år med borgerlig regjering.

På vei ut fra Folkets Hus, og etter å ha takket partifellene for innsatsen, avviste Støre at han sitter på oppsigelse:

– Vi skal evaluere dette valget grundig og vi skal ikke trekke forhastede konklusjoner. Jeg er skuffet på vegne av alle som hadde håpet på et skifte, og jeg er skuffet over et resultat under det vi ønsket. Det skal vi ta på største alvor. Samtidig opplever jeg at partiet er samlet. Jeg er valgt som leder, og en del av det ansvaret blir nå å lede evalueringen, sa han.

Knekk, ikke nede

Under talen til valgvaken sa Støre at Ap har fått en knekk ved dette valget, men at partiet ikke ligger nede.

Under valgvaken var det også enkelte som trøstet seg med at Ap kom tilbake fra elendige 24,3 prosent i 2001 til midt på 30-tallet ved de tre påfølgende stortingsvalgene.

– Vi skal diskutere ærlig og oppriktig alle sider ved valgkampen. Vi har stått sammen om strategier og veivalg. Jeg tar ansvar for å være leder for Ap, og for et lag som har stått sammen. Jeg er helt sikker på at jeg fortsetter som leder for Arbeiderpartiet, sa Støre på vei ut fra valgvaken.

Vanskelig med skatt

På spørsmål om det var feil å gå til valg på å øke skattene, sier lederen i Oslo Ap, Frode Jacobsen, at det i hvert fall ikke er en enkel sak å vinne et valg på. Han snakker av erfaring, dog med motsatt fortegn: I 2013 vant venstresiden med Ap i spissen valget i Oslo selv om Ap da fikk mye pepper i valgkampen på å innføre eiendomsskatt.

– Jeg sa allerede for to år siden at det ikke er en enkel sak å vinne et valg der man går inn for å øke skattene. Vi har nok ikke maktet å forklare den saken godt nok. Samtidig er bildet langt mer sammensatt, blant annet ser vi lekkasje til flere andre partier, sier han til NTB.

