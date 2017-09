Bilbrann på Kvænangsfjellet

nyheter

En bil står i brann mellom Sandneselv og Rakkenesura på Kvænangsfjellet. Veien har vært stengt siden klokken 10:51 og vil stengt inntil videre, melder Statens vegvesen.

Politiet fikk melding om hendelsen klokken 10:45. Brannvesenet er på stedet. Både ambulanse og politi er på vei til stedet.

- Vi fikk melding om at føreren måtte vike for en rein. Bilen kjørte da i grøfta og skal ha tatt fyr etter det, sier Karl Erik Thomassen operasjonsleder ved Troms politidistrikt, som legger til at politiet skal etterforske hendelsen.

Politiet opplyser at det var en person i bilen som har kommet seg ut og skal være uskadd.

- Bilen er i full fyr og en campingvogn er i fare for å ta fyr, sier Thomassen.

Ingen andre biler skal ha være involvert i uhellet.

Saken oppdateres.