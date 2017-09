Siv Jensen klar for forhandlinger

nyheter

- I dag skal vi først og fremst glede oss over at vi har gjenvunnet fletallet. Så skal vi snakke sammen om gode løsninger, sa Frp-lederen i partilederdebatten.

- Jeg er veldig stolt i dag. Vi har vist velgerne at vi kan styre godt i utfordrende tider og har fått gjennomslag for Frps politikk. Vi har vært ærlige med velgerne våre, og det tror jeg vi får betalt for, sa Jensen.

På spørsmål om hun vil fjerne integrerings- og innvandringsministeren Sylvi Listhaug, til gleder for KrF og Venstre, svarte hun at hun var stolt av den jobben hun har gjort i valgkampen.

- Så skal vi sette oss ned og se på hvordan vi skal samarbeide de neste fire årene, sa Jensen, som avsluttet med å takke Støre og de andre for kampen.

- Det ble en formidabel kamp - og vi vant!

Hun avviser påsttandene fra Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum, som mener de fire borgerlige har ført en elendig distriktpolitikk.

- Det er jo ikke sånn at vi har gjennomført reformer for å gjøre livet vondt og vanskelig ute i distriktene. Snarere tvert imot! Den beste distriktspolitikken er å gjennomføre reformer som fører til et bedre helsevesen, bedre eldreomsorg, bedre politi. Det vil vi gjøre mer av fremover, fordi det er skattebetalernes penger vi forvalter, poengterer hun.