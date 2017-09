18 til sykehus etter terrorhendelse på T-banen i London

nyheter

Det opplyser de i en pressemelding fredag formiddag. Metropolitan Police bekreftet like før at de etterforsker en «terrorhendelse» på Londons undergrunnsbane.

De sa videre at «et antall personer» ble skadd i det de beskriver som en brann, og at den britiske antiterrorstyrken leder etterforskningen.

Det er uklart om alle de 18 skadde ble rammet av eksplosjonen eller brannen inne på T-banen ved stasjonen Parsons Street, eller om noen av dem ble skadd som følge av trengselen og panikken som oppsto i området etterpå.

Innkaller til COBRA-møte

Statsminister Theresa May kaller også det som skjedde i London for en «terrorhendelse», samtidig som hun uttrykker støtte til både ofre og modige nødetater som var eller er involvert.

–Mine tanker går til de som ble skadd ved Parsons Green og nødetatene som har respondert på modig vis mot denne terrorhendelsen, skriver statsministeren på Twitter.

May opplyser videre at hun vil lede et møte i den britiske regjeringens nødkomité (COBRA) for å respondere på terrorhendelsen.

– Lar oss ikke skremme

Ordfører Sadiq Khan, som vil delta på COBRA-møtet, sier han fordømmer ethvert forsøk på å angripe uskyldige mennesker i London.

–Jeg fordømmer på det ytterste de grusomme individene som forsøker å bruke terror som en måte å skade oss og ødelegge levemåten vår på. Som London har bevist gang på gang, vil vi aldri bli skremt eller overvunnet av terror, heter det i en uttalelse fra Khan.

London-ordføreren får støtte fra Norges statsminister Erna Solberg, som tok seg tid til å kommentere hendelsen under en felles pressekonferanse med utenriksminister Børge Brende.

– Vi er selvfølgelig triste for at vi nok en gang opplever en hendelse som etterforskes som terror. Våre tanker går til de som er rammet og til hele det britiske samfunnet, som gang på gang opplever ulike typer terrorhandlinger, sier hun.

Flammer opp til taket

Det er foreløpig uklart hva som ligger til grunn for at politiet etterforsker hendelsen som terror, eller hvorvidt politiet har noen mistenkte i saken.

Flere videoer og bilder fra T-banen viser imidlertid en gjenstand som kan se ut som en hjemmesnekret bombe eller brannbombe, plassert inne i en vogn på T-banen. Gjenstanden består av en hvit plastbøtte omkranset av en hvit handlepose, med ledninger hengende ut på siden. På flere av bildene kan man se mindre flammer omkranse gjenstanden.

En av passasjerene beskriver overfor Sky News «Et massivt glimt av flammer» som nådde taket på T-banevogna, samtidig som området rundt ble fylt med lukt av kjemikalier. Han sier det var flere skolebarn på vogna, som ble dyttet rundt av folk som prøvde å komme seg unna flammene.

En annen passasjer sier han så en «ildkule» som «fløy inn på T-banen» før vogna ble evakuert.

Massiv utrykning

Bevæpnet politi og politiets bombegruppe er på stedet for å undersøke gjenstanden på T-banen, samt for å etterforske omstendighetene rundt hendelsen.

Brannvesenet har i tillegg bistått med å evakuere passasjerer fra et tog i nærheten av Parsons Green-stasjonen. Ifølge vitner flyktet flere passasjerer fra stasjonen i panikk etter det flere medier omtaler som en eksplosjon.

Større mengder ambulansepersonell har også rykket ut til Parsons Green for å bistå de som trenger helsehjelp.

Politiet har bedt folk om å holde seg unna området. District-linjen mellom Wimbledon og Edgware Road er stengt inntil videre som følge av hendelsen.