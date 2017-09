Mer sannsynlig at kvinner mister sexlysten dersom de bor sammen med partneren sin

nyheter

ITROMSØ: I det som er den tredje nasjonale undersøkelsen av briters sexvaner og forhold til sex, avdekket forskerne at sexlysten avtar med alder hos både menn og kvinner.

Kanskje ikke veldig oppsiktsvekkende. Det som derimot fikk forskerne til å slå opp øynene, er at det er over dobbel så stor sjanse for at kvinner mister interessen i sex dersom de bor sammen med partneren sin eller har vært i samme forhold i over ett år.

Aldersavhengig

I alt 34 prosent av kvinnene som deltok i studiet opplyste at de hadde mistet sexlysten i tre måneder eller mer i løpet av det foregående året, mens 15 prosent av mennene svarte det samme.

Mangelen på interesse var størst blant menn i aldersgruppen 35–44 år, mens den for kvinner toppet seg i alderen 55–64 år. Forskerne slår imidlertid fast at det ikke foreligger bevis for at overgangsalderen påvirker sexlyst.

Flere årsaker

I studien trekkes dårlig fysisk og psykisk helse, dårlig kommunikasjon og mangel på emosjonell nærhet fram som hovedårsaker til reduksjon i den seksuelle appetitten.

– Dette belyser hvor viktig det er å undersøke og – om nødvendig – behandle problemer med sexlysten på en holistisk, forholdsbestemt og kjønnsspesifikk måte, sier Cynthia Graham, professor i seksuell og reproduktiv helse ved University of Southampton, til BBC.