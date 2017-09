nyheter

Nord-Troms friluftsråd satser på å få i gang tilbudet Aktiv på dagtid i Nordreisa. Dette opplyser Nordreisa kommune på sine nettsider.

Aktiv på dagtid skal være turer og aktiviteter for personer som ønsker og/eller trenger et tilrettelagt tilbud på dagtid. Friluftsrådet har som mål å arrangere en tur i uka. Tanken bak er at fysisk aktivitet og det å være i naturen skal føre til økt livskvalitet samt bedre helse.

Nord-Troms Friluftsråd trenger både turledere og deltakere, ifølge nettsiden.