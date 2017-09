Signerer avtale: Tanum og Coop vil gi kunder bedre tilgang på bøker

nyheter

En ny og større boksatsing vil nå etableres i Coops dagligvarebutikker. Dette under paraplyen Tanum Concept, som er et samarbeid mellom Coop og Tanum.

Dette skriver Coop selv i en pressemelding.

Målet er å øke tilgjengeligheten til bøker for alle som handler på Coop.

- Bøker er noe våre kunder, som også er våre medeiere, er veldig opptatt av. Vi ønsker å legge enda bedre til rette for å spre den litteraturen kundene ønsker seg. Derfor skal det bli enklere å finne aktuelle bøker der man handler sine dagligvarer, sier Geir Inge Stokke, konsernsjef i Coop Norge SA.

Coop har ambisjoner om å sette sitt preg på bokmarkedet og vil doble omsetningen av bøker i butikkene.

- Avtalen vil gi et tydeligere bokkonsept i butikk og økt tilgjengelighet for bestselgere.- Vi har over 1,6 millioner medeiere og flere millioner handler i våre butikker hver eneste dag. Derfor er det få andre aktører som treffer så mange kunder, og vi ser frem til å bli enda bedre på tilbudet av bøker, sier Stokke.

Samarbeidsavtalen med Coop vil bety langt flere utsalgssteder for Tanum.

- Vi ser frem til å samarbeide med en stor, profesjonell og fremtidsrettet aktør. Vårt mål er å være den fremste i norsk bokbransje på digitale og kundevennlige løsninger samtidig som vi kontinuerlig utvikler Tanums posisjon som fysisk bokhandel. Samarbeidet med Coop styrker vår satsning og er et viktig bidrag i arbeidet med å bygge fremtidens Tanum, sier konsernsjef Tom Harald Jenssen.