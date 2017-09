Sponset nye tv-er til seniorene

nyheter

For da Skjervøy helsesenter ble koblet fra kabel-tv-systemet på Skjervøy, forsvant også tv-tilbudet for beboerne – både ute på stua og på rommene.

Det kom litt brått på, sier virksomhetsleder Åshild Hansen ved Skjervøy sykestue og sykehjem.

– Ja, omleggingen til fiber kom så var vi ikke forberedt på at vi trengte nye tv-er. Men det trengte vi. De vi hadde var ikke så gamle, men de kunne ikke brukes lengre, sier Hansen.

Sponset tv-er

Dermed måtte nye tv-er anskaffes. Men det var det dårlig med midler til og i mellomtiden – det vil si så langt i 2017 – så har man vært uten tv-er på helsesenteret.

Men så trådte Lerøy Aurora til og sponset syv nye tv-er til seniorene på helsesenteret – fem til sykestuene pluss to store 55-tommere til fellesstuene.

– Det er jo litt utenfor det vi vanligvis gjør, men vi syntes det var et godt formål. Det er kjempefint å kunne få være bidragsyter, sier fabrikksjef Tore Pedersen.

Har tatt kontakt

Ørjan Albrigtsen, ordfører i Skjervøy, sier han er glad at tv-problemet har løst seg.

– Det er ikke noe særlig å ligge på rommene her uten å få sett Dagsrevyen og store sportsbegivenheter. Det er mange som har tatt kontakt med meg, både av pårørende og av beboere her, men vi har ikke hatt mulighet til å ta en såpass stor kostnad utenom budsjettbehandlingen, sier Albrigtsen.

At næringslivet da kan hjelpe til, setter Albrigtsen stor pris på.

– Jeg er glad for at store næringsaktører tar samfunnsansvar på denne måten. Denne gangen var det Lerøy, men vi har flere andre som også er flinke på dette området. Det er en styrke for kommunen, sier Albrigtsen.

Behandling i seg selv

Signe Tretten er en av beboerne på helsesenteret som endelig har fått tilgang til tv igjen. Det var hun fornøyd med.

– Jeg ser litt på tv, ja. Nyheter og litt sport mens hun myser på den nye tv-skjermen, sier Signe Tretten.

– Å kunne se tv er jo en slags behandling i seg selv for mange som her. Så vi er evig takknemlig for det vi har fått, sier Åshild Hansen.