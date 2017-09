Tre personer fra Kvænangen omkom

nyheter

Omtrent klokken 15:20 meldte Troms politidistrikt på Twitter om en frontkollisjon på E6 nord for Hatteng i Storfjord kommune. To biler var involvert i frontkollisjonen, og den ene bilen har en campingvogn. Tre personer satt fastklemt i én av bilene og omkom på stedet. I den andre bilen satt to voksne og to barn i barneskolealder. Kvinnen er lettere skadet, og mannen og de to barna er uskadet.

De tre personene som omkom i trafikkulykken er fra Kvænangen.

– De omkomne er fra Kvænangen. Det var et ektepar i 60-årene og en dame i 80-årende. Nærmeste pårørende er varslet, sier operasjonleder Morten Augensen i Troms politidistrikt.

De fire som ble skadd i frontkollisjonen, er fra Finnsnes. Politiet kan foreløpig ikke gå ut med detaljer om ulykken.

– Vi har fortsatt etterforskere på stedet, men det er for tidlig å gå ut i media om hva som kan være årsaken. Men jeg kan si at det er snakk om en møteulykke, sier han.