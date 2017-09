Denne ferga blir i perioder helt innstilt i november

nyheter

Per i dag er det kun en arm som løfter og senker lemmene ved fergeleiene på Breivikeidet og på Svensby. Fergesambandet ligger på fylkesvei 91 og krysset Ullsfjorden i Troms. Hver dag bruker cirka 426 kjøretøy ferga som binder sammen Tromsø og Lyngen kommune.

– I dag er dette fergesambandet litt for sårbart med bare en arm på fergelemmene. Med denne jobben forebygger vi innstilte avganger fram i tid, sier ifølge iTromsø Knut Øvervoll, seksjonsleder for drift og vedlikehold i Statens vegvesen, i et presseskriv.

Må innstille

Vegvesenet har ventet til etter turistsesongen med å igangsette arbeidet, og i november vil fergen periodevis bli helt innstilt.

– Vi trenger nok ei drøy uke uten trafikk på fergeleiene, og vi kommer tilbake med nøyaktige datoer for dette, sier Øvervoll.

Omkjøringsmuligheter

Når ferga blir innstilt må bilistene kjøre om via fylkesvei 91 mellom Svensby og Lyngseidet og fylkesvei 868 mellom Lyngseidet og Oteren. Oppgraderingen på fergeleiene har en total prislapp på rundt 13 millioner kroner.