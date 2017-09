Organisasjoner: Norge bør ta imot 5.000 kvoteflyktninger

nyheter

Kravene ble lagt fram på en pressekonferanse hos Flyktninghjelpen tirsdag og kommer fram i et felles brev fra organisasjonene til partiene på Stortinget.

Der heter det at tolv norske hjelpeorganisasjoner ber Stortinget vedta:

* Økt støtte til nærområdene i bistandsbudsjettet.

* At Norge tar imot minst 5.000 kvoteflyktninger neste år.

* At kostnader til flyktninger i Norge holdes utenfor bistandsbudsjettet.

Amnesty, Kirkens Nødhjelp, Flyktninghjelpen, Norsk Folkehjelp og Redd Barna er blant organisasjonene som står bak appellen.

I brevet peker de på at stadig flere mennesker er på flukt fra krig og konflikt, og at behovene i nærområdene er størst. De viser også til at FNs høykommissær for flyktninger anmoder Norge om å ta imot flere kvoteflyktninger.

– Norge er blant landene i Europa som har hatt størst nedgang i antall asylsøkere i 2016 og 2017. Vi har de laveste ankomsttallene på over 25 år, til tross for at behovet for global ansvarsdeling aldri har vært større, heter det.

Hjelpeorganisasjonene viser til at Norge i år vil ta imot 3.129 kvoteflyktninger, pluss 1.252 relokaliserte asylsøkere fra Hellas og Italia.

– 5.000 kvoteflyktninger representerer en meget moderat økning av antall flyktninger vi forplikter oss til å gi beskyttelse i Norge, heter det i brevet.

Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2018 legges fram 12. oktober. Deretter vil Høyre og Fremskrittspartiet gå i forhandlinger med Venstre og KrF om budsjettet for å sikre seg flertall i Stortinget.