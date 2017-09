- Ta lunsjen ute på Verdens gapahukdag

nyheter

All mat smaker bedre ute i naturen. Så hvorfor ikke bli med og feire Verdens gapahukdag med å spise matpakka ute ved den lokale gapahuken? Det er garantert langt koseligere enn inne i kantina, på pauserommet, klasserommet eller foran PC-en, sier generalsekretær Lasse Heimdal i Norsk friluftsliv.

For mange er gapahuken kanskje selve symbolet for nærfriluftslivet.

- Den lokale gapahuken fungerer som et fint turmål for veldig mange, og den er en viktig del av nærfriluftslivet mange steder i Norge. For barn kan en tur til gapahuken med påfølgende niste-spising være en liten mikroekspedisjon, mener Lasse Heimdal.

Heimdal tror det å bygge en gapahuk, kan være en billig investering for kommunene i forhold til å få flere ut oftere.

- Det å bygge en gapahuk kan være en billig investering for norske kommuner for å få flere ut oftere, understreker Heimdal.