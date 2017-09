Flere busspassasjerer fikk bot

nyheter

Statens vegvesen kontrollerte 1123 busspassasjerer i Nordland, Troms og Finnmark i forrige uke.

25 personer i bussene fikk gebyr for manglende beltebruk. I tillegg fikk 3 bussjåfører gebyr.

- Vi er fornøyd med den utviklingen vi ser blant de yngre passasjerene som er blitt flinkere til å ta på seg beltet i bussen, sier Ann Synnøve Elvevoll i Statens vegvesen, Region nord.

Tre av fem bussjåfører fra Region nord

- Derimot er vi ikke helt fornøyd med at tre av de fem bussjåførene som ble ilagt gebyr på landsbasis var i Region nord. Bussjåførene oppfordrer passasjerene til beltebruk, da skal de også gå foran som et godt eksempel. Derfor er det ikke bra å se at så mange ble stoppet uten belte, sier Elvevoll.

Flesteparten av kontrollene ble utført i høyhastighetsveger, altså der fartsgrensen er over 60 kilometer i timen.

- De aller fleste passasjerene benyttet tilgjengelig belte, både i og utenfor høyhastighetsområder. Vi har fortsatt et stykke fram før vi har nådd alle, men vi ser gjennom kontrolltallene at informasjonsarbeidet vårt fører fram, sier Elvevoll.

Kontrollen i tall:

1123 totalt kontrollerte busspassasjerer i Region nord.

Antall gebyrer: 25

Antall busser: 69

Antall sjåfører uten belte: 3