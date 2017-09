Doblet fartsgrensa til 166 km/t

nyheter

Troms Politidistrikt melder fredag kveld om et førerkortbeslag av den svært klare sorten.

Bilføreren, en mann i 40-årene, holdt en hastighet av 166 km/t i en 80-sone ved Oteren i Storfjord kommune.

Dobla fartsgrensa

Om mannen har lagt sammen tallene på hver side av veien, og så funnet samlet fart, sier ikke Twitter-meldingen fra politiet noe om.

Nettstedet "Alt om førerkortet" opplyser at grensa for førerkortbeslag i en 80-sone går ved 115 km/t, og at kan regne med fengsel når nåla passerer 136 km/t.

Fotgjenger

Alt tyder i alle fall på at denne føreren får status som fotgjenger en lang tid, at han må ut med en solid sum til statskassa, óg at han blir borte fra jobb en tid inn i framtida.