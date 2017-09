Sparebanken oppretter entreprenørskapsfond

nyheter

Sparebanken Nord-Norge oppretter et fond hvor de studenter med de beste forretningsideene får mulighet til å utvikle og realisere dem gjennom et nytt entreprenørskapsfond ved Handelshøgskolen. En komité vil fortløpende vurdere søknader, og hver idé som får tilslag, vil få 25.000 kroner til å utvikle ideen sin. Til sammen er fondet på 600.000 kroner.

– Vi trenger flere private arbeidsplasser i Nord-Norge, og det er bare å erkjenne at vi er elendig på å skape nye private arbeidsplasser i landsdelen. UiT er den viktigste institusjonen i nord. Derfor går vi nå sammen med dem, for å opprette et fond som kan bidra til å skape nye arbeidsplasser og hjelpe studenter med gründer-ideer, sier banksjef Jan Frode Janson til iTromsø.

Kompetanse

Han bedyrer at det ikke er kun klingende mynt å hente fra fondet.

– Hvis noen av studentgründerne vil ha tilgang på meg og min kompetanse, så skal de få det. Hvis de vil ha tilgang på markedsavdeling i banken, så skal de få det. De får tilgang på kompetanse, kunnskap og nettverk. Men dette handler ikke om oss. Det handler om studentene. Jeg ser fram til å jobbe med mine helter; studentene, sier Janson.

Alle som studerer ved UiT, uansett campus eller studieretning, kan søke.

– Jeg har særlig sansen for ideer på tvers av fagfelt, og i møtet mellom norske og internasjonale studenter, sier Janson.

Universitetsledelsen mener dette kan bidra til rekruttering av studenter

– Dette går rett inn på UiTs kjernevirksomhet. Særlig elementet Janson drar inn om internasjonale studenter, er viktig. Vi vil at flere UiT-studenter skal dra ut på utveksling, og vi vil ha enda flere internasjonale studenter hit, sier prorektor Wenche Jakobsen.

– Unik mulighet

Janson trekker fram en gruppe studenter som har en idé om å utvikle en app.

– Vi jobber med en app som skal være en underholdningsplattform for «Augmented reality», eller «AR»-teknologi. Appen deres heter «Pop-up adventure», sier UiT-student Jørgen H. Eiane.

– Dette fondet er en unik mulighet for oss, og det er positivt for studenter som vil skape noe, sier han.

– Dette er veldig positivt for studenter som er opptatt av næringsliv og utvikle ideer, sier masterstudent Tamara Sizykh fra Yakutsk i Russland. Også hun er en av fire studenter bak «Pop-up adventure».

Studenter kan søke på fondet gjennom idegeneratoren.no. Første søknadsfrist er 20. oktober.