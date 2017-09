Trailer utfor veien - Skardalstunnelen stengt

nyheter

Uhellet har skjedd rundt 100 meter sør for Skardalstunnelen. Ifølge operasjonsleder Roy Tore Meyer ved Troms politidistrikt skjedde uhellet i 09.30-tiden.

- En trailer har kjørt av veien, ja. Vi er på tur til stedet med patruljer både fra Storslett og Skibotn, sier operasjonsleder Meyer til Framtid i Nord i 09.50-tiden.

Det er ikke meldt om personskader men Skardalstunnelen er stengt for øyeblikket.

Meyer sier at det er meldt om lekkasjer fra vogntoget, men at det er for tidlig å si noe om det før politiet er kommet til stedet.

- Vi har valgt å stenge tunnelen inntil videre til vi har bedre oversikt, og slik at det ikke oppstår nye situasjoner, sier Meyer.

Saken oppdateres!