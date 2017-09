Nå testes verdens første autonome containerskip

nyheter

- Dette er et ekstremt viktig prosjekt. Vi ser at innovativ industri går sammen med vår allerede verdensledende maritime næring og skaper et helt nytt kapittel i norsk maritim historie. Dette kan være starten på noe helt fantastisk stort i den globale sammenheng, sier olje- og energiminister, Terje Søviknes.

Viste fram endelig design

Det endelige designet på containerskipet ble nylig presentert foran et stort pressekorps i havlaboratoriet hos SINTEF. Skipsmodellen er designet av Marin Teknikk fra Sunnmøre, og vil gjennomgå grundig testing i de nærmeste ukene.

- Resultatene viser at båten har en svært lav skrogmotstand. Skipet kommer til å bli miljøvennlig og effektivt i operasjon. Vi skal nå teste skipet videre. Det blir spennende å se om testresultatene i bølger blir like bra som i stille vann, sier seniorforsker og prosjektleder i SINTEF Ocean, Hans Jørgen Rambech.

Får støtte fra Enova

Det er industriselskapet Yara som skal bygge det elektriske og selvkjørendeskipet for å frakte gjødsel fra Yaras produksjonsanlegg i Porsgrunn til containerhavnene i Brevik og Larvik.

- Med dette nye batteridrevne containerfartøyet, flytter vi transport fra vei til sjø og kutter 40.000 turer med dieseldreven lastebiltransport i året. Slik vil vi redusere støy, lokal luftforurensning og klimapåvirkning. Samtidig forbedres sikkerheten på lokale veier, sier konsernsjef i Yara Svein Tore Holsether

Stor interesse

Miljøpotensialet i storsatsningen er så lovende at Enova nylig bestemte seg for å støtte prosjektet med 133 millioner kroner.

- Interessen for autonom transport er stor, men samtidig er mange skeptiske til om det er mulig i praksis og om det er trygt. Det aller viktigste dette prosjektet vil bidra til, er å vise at selvkjørende og elektrisk godstransport til sjøs er gjennomførbart, og gir de effektene vi ønsker, sier administrerende direktør Nils Kristian Nakstad i ENOVA.

Teknologiske utfordringer

- Det er mange ting som skal på plass. Teknologisk er det en utfordring å få sydd dette sammen på en sømløsmåte, hvor vi skal ta i bruk sensorikk som vi ikke nødvendigvis har brukt tidligere innenfor maritim skipsfart. Vi vet heller ikke ennå hvordan regelverket kommer til å bli for autonome fartøy. Det kan by på noen spennende utfordringer, sier konsernsjef i Kongsberg, Geir Håøy.

Transportere gods fra vei til sjø

Energiministeren ser mange positive ting ved at Norge vinner kappløpet om å bli best og først på autonome skip.

- Det gir helt nye muligheter til å flytte gods fra vei til sjø. Det gir også en mulighet til å få verdiskapning i maritim sektor i tiårene som kommer, men selvfølgelig også en mulighet til å kutte CO utslipp og være med på den globale dugnaden som vi må ha for å bevege oss mot lavutslippssamfunnet i 2050, avslutter Søviknes.