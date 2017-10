Bedrifter fra Troms nominert i kåringen av Norges beste firmanavn!

nyheter

Det lokale næringslivet i Norge består først og fremst av små- og mellomstore bedrifter som er viktige for lokalsamfunn rundt i landet. Et godt firmanavn kan være gull verdt for mindre bedrifter som ikke har de store markedsføringsbudsjettene. Gule Sider vil feire det lokale næringslivet og leter nå etter det aller beste firmanavnet i landet.

"Saksa frisør" fra Storslett

Troms er representert i kåringen med nominasjoner som frisørsalongene “Hårny” i Harstad og “Saksa frisør” på Storslett, og cafeen “Kåre på kaia” på Sjøvegan.



- Med denne kåringen ønsker vi å feire de små- og mellomstore virksomhetene som bidrar til at lokalsamfunn blomstrer rundt i hele landet. Det er utrolig gøy å se det store engasjementet folk viser for bedrifter i sitt lokalområde, og vi håper så mange som mulig blir med og nominerer sine lokale favoritter også i år, sier Renate Morken, kommunikasjonssjef i Eniro, som står bak Gule Sider.

Kreative navn kan være avgjørende

Med som juryformann i kåringen er reklameeksperten Merethe Nyvold Johannessen.

- 98% av Norges bedrifter har mindre enn 50 ansatte og som regel ikke et stort markedsføringsbudsjett. Med et godt firmanavn kan man allikevel komme et godt stykke på vei, da det i seg selv er god markedsføring. Her er det avgjørende at bedriften har et navn man husker, og som i ett eller to ord beskriver essensen av bedriften, produktet eller tjenesten, sier Johannessen, som er CEO og partner i det nordiske kreative byrået Patchwork.

Konkurransen går over de neste to månedene og du kan nominere dine favoritter frem til 11. oktober på www.bestefirmanavn.no. Juryen velger så ut 20 favoritter som folket skal stemme på.

De 10 firmanavnene med flest stemmer blir med i finalen hvor juryen kårer en vinner. Vinneren vil bli annonsert i midten av november.