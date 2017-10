Fire mistet livet i trafikken i september

nyheter

Foreløpige tall viser at fire personer mistet livet i to dødsulykker på vegene i Nord-Norge i løpet av september. Det er de høyeste dødstallene for en enkeltmåned på mer enn et år.

Den første dødsulykken skjedde i Nordland på E10 på Offersøya i Vestvågøy. Her mistet ei kvinne på 73 år livet da personbilen hun førte frontkolliderte med en buss.

Tre omkom i Storfjord

Senere i måneden ble tre personer drept i en kollisjon på E6 i Storfjord i Troms. En personbil og en kombinert bil med campingvogn kolliderte. Alle i personbilen, en mann på 63 år og to kvinner på henholdsvis 61 og 85 år, omkom i ulykken. Dette er den verste trafikkulykken i landsdelen på over fem år.

12 personer hittil i år

Status for 2017 er dermed at 12 personer har mistet livet i trafikken i Nord-Norge hittil i år. Det er fire færre enn på samme tidspunkt i fjor. I gjennomsnitt de fem foregående årene har mellom 15 og 16 personer mistet livet som følge av trafikkulykker i perioden januar til og med september.

Ingen har omkommet i trafikken i Finnmark hittil i år.