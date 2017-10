Kontrakt klar – nå går spaden snart i jorda

nyheter

Etter at kontrakten med Skanska er ferdigforhandlet, er det duket for oppstart med arbeidet i midten av oktober. Og 20. desember til neste år kan man etter planen ta bygget i bruk.

Det satses stort – Dette er tidenes helseløft i Kåfjord Ordfører Svein O. Leiros tar i bruk store ord når han beskriver det nye helsesenteret i Birtavarre.

– Ja, vi kan synge glade neste jul. Jeg er utrolig fornøyd med at vi er klar for bygging, selv om det ble litt dyrere enn først tenkt. Dette kommer til å bli et stort løft for helsetjenesten i kommunen, sier ordfører Svein O. Leiros.

I juli år økte man kostnadsoverslaget fra 241 til 256,8 millioner kroner for helsesenteret

Går igang med kontraktforhandlinger: – En gledens dag for Kåfjord Kåfjord kommune er et steg nærmere et nytt helsesenter.

– Det nye helsesenteret er helt nødvendig for å møte framtiden og de utfordringene som kommer, sier ordføreren om helsesenteret som skal ligge på en 21 mål stort tomt på Svenhaugen like nord for Birtavarre sentrum.

Senteret romme blant annet legetjenesten, helsestasjon, sykehjem med korttids- og langtidsplasser, omsorgsboliger og rom for demente.