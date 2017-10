Reinsdyrkrangel mellom Norge og Sverige

nyheter

– Antallet svenske rein som bruker beiteområder på norsk side, har økt over mange år, og bidrar til at driftsforholdene for norsk reindrift har blitt svært vanskelige i disse områdene, står det i et brev landbruksminister Jon Georg Dale har sendt til sin svenske kollega.

Svenske sametinget imot

Den svensk-norske reinbeitekonvensjonen gikk ut i 2005, og i 2009 undertegnet begge landbruksministrene en ny avtale. Men nå vil ikke svenske myndigheter ratifisere den, blant annet fordi det svenske sametinget er imot. Dermed er en avtale fra 1751 det eneste som fortsatt gjelder.

Svenske myndigheter vil gjenoppta forhandlingene, men det er ikke Dale interessert i.

– Ut fra erfaringene i de svært krevende prosessene vi har bak oss, er det etter min mening små utsikter til at nye forhandlinger vil føre til avklaringer som leder fram til en ny konvensjon, sier Dale.

Redusere rein

Norske reineiere har fått krav om å redusere antallet rein for å tilpasse produksjonen til det økologiske beitegrunnlaget, og Dale mener dermed det er uholdbart at svensk rein kan bruke de samme områdene uten kontroll over antall dyr. Derfor vil Dale regulere svensk rein på samme måte som norsk reindrift.

– Det vekker en uro over hvor lite kunnskap norske politikere har om svenske samers rettigheter på norsk side. Han har tydeligvis ikke bakgrunnen til å forstå dette, seier presidenten for det svenske sametinget Per Olof Nutti til NRK.