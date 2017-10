Urmaker Jørgensen i Tromsø har åpnet igjen

nyheter

– Det er viktig for oss at livet skal gå videre. Selv om dette går inn på oss så må vi ikke grave oss ned. Vi må på jobb igjen og vi må ta hverdagen tilbake, sier daglige leder Beathe Olsen hos Urmaker Jørgensen til iTromsø.

Det er kun halvannet døgn siden hun ble vekket av telefon fra vaktselskapet om at det hadde vært innbrudd i Sjøgata.

Klokkene som var igjen var skadet

Sent onsdag fikk Olsen og andre ansatte lov å gå inn i butikken igjen. Da ryddet de gulvet som var dekket av knust glass og klokker som tyvene ikke fikk med seg.

iTromsø møter henne i butikklokalene torsdag formiddag. Det er flere kunder i butikken, politisperringene er tatt ned og vinduet som tyvene tok seg inn igjennom er reparert. Innerst lokalet mangler det derimot tre glassmontere. I skapene med reklameplakater for Rolex og Breiting står det nå kun noen blomster. Ellers er de tomme.

– De klokkene som var igjen var såpass skadet at vi ikke kan selge de, sier Olsen, og legger til:

– Vi er glade for at vi kunne åpne igjen, og ønsker kunder velkommen tilbake. Nå vil vi fokusere på den daglige driften, og etterlater etterforskningen til politiet. men vi vil gjerne oppfordre alle som har tips om å henvende seg til politiet. Og er du usikker på om tipset er av relevans eller ikke så la de gjøre den vurderingen, sier Olsen.

Tyvene brukte 50 sekunder

– Vi ser skyggen av en bil som forsvinner rundt et hjørne. Det var antakelig fluktbilen, sier vekteren Erik Mortensen i Trygg Vakt til Nordlys.

Han og makkeren Steffen Isaksen var på plass knapt ett minutt etter at alarmen i butikken gikk ved 4-tiden natt til onsdag.

Tyvene som brøt seg inn hos en urmaker i Tromsø natt til onsdag, brukte kun 50 sekunder på å stjele store verdier fra forretningen, opplyser vektere.

Minst tre gjerningsmenn

Politiet har tidligere uttalt at de ikke har oversikt over hvordan tyvene kom seg vekk fra åstedet. De utelukker ikke at gjerningsmennene kan ha forlatt Tromsø.

– Det er minst tre gjerningsmenn som er fanget opp på kamera. De hadde dekket til ansiktet med luer, hetter eller skjerf, sa politiadvokat Elin Norgård Strand i Troms politidistrikt til NTB onsdag.

Profersjonelle folk

Tyvene tok seg inn i butikken gjennom en pansret siderute på butikken. De knuste montrene med slegge og hammer. Politiet har bedt publikum om tips i saken.

– Det er ingen tvil om at dette er profesjonelle folk. De har tatt Rolex- og Breitling-klokker, klokker som har en verdi som starter på 60.000 kroner, sier daglig leder Beathe Olsen i Urmaker Jørgensen.

Det er ennå ikke tallfestet hvor store verdier det er snakk om.