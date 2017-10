nyheter

Arbeidsutvalget i Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) vil suspendere Islamsk Råd Norge fra dialogorganisasjonen, fremgår det i sakspapirene til et organisasjonsmøte førstkommende onsdag.

– Det er ikke en eksklusjonssak, men en suspensjon. Hva som blir vedtaket er vanskelig å si, sier Egil Lothe, forstander i Buddhistforbundet til Vårt Land.

Lothe er en av nesten 30 medlemmet i rådet, som har en samling av representanter fra de fleste trossamfunn i Norge. Islamsk Råd hadde tre representanter i rådet, men den ene trakk seg da det ble kjent at han var tiltalt for underslag av midler som var bevilget av STL. Mannen ble dømt for forholdet.