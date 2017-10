– Helt uaktuelt å gå med på nedleggelse

nyheter

I tillegg til hovedkontoret i Sørkjosen har Ymber også avdelingskontor i Birtavarre, på Skjervøy og i Kautokeino. Administrerende direktør Erling Martinsen bekrefter at det kan bli aktuelt for Ymber å kvitte seg med de tre avdelingskontorene.

– Ja, vi ser på hva vi trenger av bygningsmasse. Det diskuteres om man i stedet for å møte på et avdelingskontor, skal møte rett på arbeidssted. Vi må se på hvordan vi skal rigge oss for fremtiden. Da trenger man kanskje ikke avdelingskontorene, sier Martinsen, som er klar på at ingenting er besluttet rundt dette ennå.

Største kunder

Han sier at det er i stor grad er montørene som innbefattes av den eventuelle omstruktureringen.

– Jobber man for eksempel ute på Arnøya, så er tanken at man møter direkte opp der – ikke via et avdelingskontor. Litt som for eksempel snekkere og elektrikere gjør, sier Martinsen, og fortsetter:

Nå er aksjesalget vedtatt Fylkestinget vedtok tirsdag å selge sine aksjer i Ymber til Troms Kraft.

– Helt uaktuelt

Kjøper ikke Ymber-aksjer Skjervøy kommune har ikke tenkt å kjøpe seg opp i Ymber.

– Noen av våre største kunder er på Skjervøy. Vi er opptatt av god forsyningssikkerhet og beredskap der. Da er det viktig at vi har folk som bor der ute. Vi ønsker at montørene våre skal bo i hele forsyningsområdet vårt. Men på Skjervøy har vi for eksempel et bygg som er mye større enn det vi trenger i dag.Skjervøy-ordfører Ørjan Albrigtsen (KrF) ser gjerne at kraftselskapet som kommunen eier 16,7 prosent av ser på hva man trenger av bygningsmasse i fremtiden. Men han er samtidig klar på at noe av den fortsatt skal ligge på Skjervøy.

– Ja, man kan gjerne ta en gjennomgang på om man trenger all den bygningsmassen man har i dag. Og den gjennomgangen må gjøres alle steder – ikke bare på Skjervøy. Men fra vårt ståsted som eiere er det helt uaktuelt at man skal legge ned avdelingskontoret på Skjervøy. Tilstedeværelsen på Skjervøy er viktig med tanke på driftssikkerhet og på beredskap, sier Albrigtsen.

Ikke blande seg inn, men...

Somlet med Ymber-aksjeovertakelse. Nå må hele prosessen gjøres på nytt. Troms Kraft og Troms fylkeskommune gikk syv dager over fristen i transaksjonen av Ymber-aksjer. Nå må alt gjøres på nytt.

Han understreker at han som eier ikke ønsker å blande seg for mye inn i de interne prosessene til Ymber.

– Nei, det ønsker vi ikke. Jeg forutsetter at styret og ledelsen håndterer dette på en bra måte. Men når det gjelder disse lokasjonene så er vi helt klare på at det er viktig å dekke hele forsyningsområdet og at utstyr og mannskap er tilgjengelig. Da trenger man et bygg der man for eksempel kan lagre ting. Man kan jo ikke kjøre rundt med alt i bilene og jeg kan heller ikke tro at det er kapitalbehov som ligger bak ønsket om å selge bygg, sier Albrigtsen.

I en grøft

– Dette er en stor dag for oss Ymber kjøper Troms Krafts andel i Kvænangen Kraftverk for 370 mill.

Ordfører-kollega Svein O. Leiros (Sp) i Kåfjord, som også eier 16,7 prosent av Ymber-aksjene sier at eierne er informert på et eiermøte om hva som tenkes med avdelingskontorene.

– Ja, vi ble orientert på et eiermøte om at man ser på en omstrukturering. Men jeg må si at jeg syns det er viktig at Ymber har tilstedeværelse i alle eierkommunene, sier Leiros.

Han liker heller ikke signalene om at avdelingen på Birtavarre kan stå i fare.

– Jeg ser på dette som sentraliseringspolitikk. Det er viktig at Ymber har en distriktsprofil fortsatt. Det man legger opp til nå er «oppmøte i grøft» for montørene. Det er greit at vi ikke trenger å eie en masse store bygg, men det er behov for et bygg i Kåfjord også i fremtiden, sier Leiros.

Ingen blir overtallig

Erling Martinsen sier at Ymber satser på en avklaring før jul.

– Vi har en diskusjon med de ansatte, men jeg vil ikke forskuttere noen beslutninger, sier Martinsen, og understreker:

– Dette skal ikke få noe å si for bemanningsstrukturen. Det er ingen som skal bli overtallig gjennom dette.