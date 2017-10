Elbilsalget øker raskere enn bygging av ladestasjoner

nyheter

Nye tall for september viser en kraftig vekst i elbilsalget, med en oppgang på 33 prosent fra nyttår. Elbilene utgjør hele 29 prosent av nybilsalget i september, noe som også skaper køer ved ladestasjonene og presset øker for en raskere utbygging.

Bensin og diesel går tilbake

Salg av bensin- og dieselbiler går markant tilbake i september måned med et fall på 25 prosent sammenlignet med samme måned i fjor. Det samlede salget av bensin- og dieselbiler hittil i år går tilbake med henholdsvis 13 og 21 prosent.

- Nedgangen bidrar til historisk lave utslipp. Dette går riktig vei. Vi vet at Tesla har levert ut ekstra mange biler denne måneden, men samtidig er det også flere som ser at tiden nå er moden for å skifte til elbil. Vi ser starten på et massemarked, men ligger fortsatt litt etter den nødvendige utviklingen for å nå målet om å bare selge nullutslippsbiler i 2025, sier Christina Bu.

Må ganges med tre

- Det er bygget i underkant av 300 hurtigladere i landet hittil i år. Vi trenger tre ganger så mange for å ligge i forkant av problemene og for å ta unna for økende etterspørsel. Per i dag holder ikke utbyggingen tritt med elbilsalget, sier Christina Bu, generalsekretær i Norsk elbilforening.

Byene øker mest

September-tallene viser at salget øker i hele landet, men at det går raskere i de store byene. Det er også i bynære områder kampen om tilgang til ladning er størst.

- I byene haster det å gi innbyggerne økt tilgang til gatelading, og det må opprettes en nasjonal støtteordning til utbygging av ladepunkter i borettslag. Det er ofte lange køer og mange om beinet på de offentlig tilgjengelige laderne og utbyggingstakten må økes over hele landet, sier Bu.

Tesla øker

Salget av Tesla øker kraftig i september. Teslas Model S og Model X topper nå salgsstatistikken og utgjør halvparten av alle nysolgte elbiler. Foran Volkswagen e-Golf og BMW i3.

- Dette er en utvikling vi har forventet. Nordmenn ønsker seg store biler som er egnet for hytteturer og har plass til hele familien. Halvparten av bilsalget i Norge er store og mellomstore biler, og det er kun Tesla som tilbyr elbilmodeller i denne størrelsen i dag. For mange vil dette fortsatt være den eneste elbilen på markedet som dekker deres behov en god stund til, sier Bu.

Ett ladepunkt per 10 elbiler

EU anbefaler at det skal være ett være ett tilgjengelig normalladepunkt per 10 biler, og Elbilforeningens beregninger tilsier at vi bør ha en hurtiglader per 100 elbiler.

- Det er ikke tvil om at elbilpolitikken virker, men når Stortinget «ber» innbyggerne om å velge miljøvennlige biler, hviler det et ekstra stort ansvar på å levere lading i hele landet. Vi trenger et nasjonalt krafttak for å få på plass denne infrastrukturen, for nå vil det raskt komme nye modeller med lenger rekkevidde, og flere som ser at de kan dekke behovet sitt med en elbil, sier Christina Bu.