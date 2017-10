Pirlo legger opp ved årsskiftet

nyheter

Dermed er Pirlos aktive fotballkarriere over ved årsskiftet. 38-åringen forteller om avgjørelsen i et intervju med Gazzetta dello Sport.

– Man vet når tiden er inne. Hver dag har du nye fysiske problemer, og du får ikke trent som du gjerne vil fordi det hele tiden er noe. I min alder er det nok, sier Pirlo.

En fantastisk karriere

Italieneren har spilt for amerikanske New York City i MLS siden han forlot Juventus etter 2014/15-sesongen. Han har også spilt for Brescia, Inter, Reggina og Milan.

Med sistnevnte vant Pirlo to Serie A-gull og to mesterligatitler. I 2011 gikk han til Juventus og fortsatte å blomstre der. I løpet av fire sesonger i Torino vant han fire ligatitler til, og hans aller siste Juve-kamp kom i mesterligafinalen mot Barcelona.

En solid fotballspiller

Pirlos største høydepunkt kom da han ble verdensmester med Italia i 2006. Han scoret på det første forsøket i straffesparkkonkurransen i finalen mot Frankrike. Seks år senere var han også en sentral brikke da Italia tok seg til EM-finalen, der det ble et tungt 0-4-tap for Spania.

I alt fikk midtbanemagikeren 116 landskamper og scoret 13 mål for Italia mellom 2002 og 2015.