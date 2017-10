Gollis flyttes ikke til Prestelvparken

nyheter

For Lyngen kommune er det uaktuelt å flytte Gollis til Prestelvparken ved kirka på Lyngseidet.

Årsaken er stedsutviklings- og sentrumsplanleggingen, opplyser kulturkonsulent Hege-Anita Sørensen i en e-post til Hilde Bruvold.

Bruvold lanserte tidligere i høst ideen å flytte verdens største plastnisse fra fjæra like nord for fergekaia. Den Oslo-bosatte kunstneren har også planer om at Gollis får ei nissekone.

Sørensen takker for engasjementet for Gollis. Hun oppfordrer Hilde Bruvold til å komme med forslag om Gollis sin fremtid, inkludert praktisk gjennomføring og økonomi i prosjektet.