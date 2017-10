Henrik Olsen fra Gáisi er med i sametingsrådet

nyheter

Henrik Olsen (NSR) fra Kåfjord er med i det nye sametingsrådet. I tillegg vil Alili Keskitalo, Mikkel Eskil Mikkelsen og Silje Karine Muotka fra NSR være med, ifølge iTromsø.

Sametingsrådet vil denne gangen dele opp perioden på fire år til to år for enkelte representanter. Ellinor Marita Jåma (NRL) trer inn når hun er ferdig i vervet som leder. Hun deler vervet med Berit Marie Eira i Flyttsameliste de to første årene.

Norske Samers Riksforbund vil samarbeide med Senterpartiet og Árjei-Saemiej Gileh.