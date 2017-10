Kan få store konsekvenser dersom du ikke skraper ruta fri for is

nyheter

Og du kan heller ikke kjøre av sted så snart du har en liten isfri glipe på frontruten. Hverken dugg, snø, is eller noe annet skal redusere eller hindre sikten og trafikksikkerheten.

– Veitrafikkloven er helt klar. Den som kjører skal ha tilstrekkelig utsyn til alle sider, sier Roger Ytre Hauge som er fagsjef på motor i Frende Forsikring, i en pressemelding.

Hvert år gir Utrykningspolitiet flere hundre sjåfører bot for å ikke ha tilstrekkelig sikt. Vanligvis er boten på 2000 kroner, men du risikerer også høyere bot – eller å miste førerkortet.

– Det hjelper ikke å skrape frontruten for is, om du har null sikt fordi det er dugg på innsiden. Jo mindre du ser, jo større er risikoen for å miste førerkortet, sier UP-sjef Runar Karlsen.

– Du må selvfølgelig også ha utsikt til sidene, og speil og bakrute må være i orden.

Utsetter andre for livsfare

– Det spiller ingen rolle om du bare skal en tur i butikken. En bil full av snø og is kan koste deg lappen, og i verste fall kan du utsette andre for livsfare, sier Roger Ytre Hauge i Frende.

– Du kan ende opp med å kollidere og skade andre. Det er farlig å tenke «det skjer ikke meg». Ingenting haster så mye at du ikke kan ta deg tid til å skrape. Det tar tross alt ikke mer enn et par minutter, legger han til.

Dersom sikten framover og til sidene er sterkt begrenset på grunn av dugg eller lignende, vil en bli anmeldt.

– Da gjør vi en konkret vurdering av hvor grovt dette var, og du kan få et ordinært forelegg på 5000 kroner og oppover. I tillegg fastsettes ofte et tap av førerretten på tre måneder eller mer, opplyser UP-sjefen.

Hvis mangel på sikt er årsaken til en alvorlig trafikkulykke, vil det vurderes å reise tiltale for domstolene. Det vil for eksempel være tilfellet dersom fører av et kjøretøy med sterkt nedsatt sikt forårsaker en dødsulykke, opplyser forsikringsselskapet.

Nedsatt forsikringsutbetaling

– Krasjer du, og det er sammenheng mellom ulykken og slurv med skraping, vil det selvfølgelig kunne gi redusert forsikringsutbetaling, sier Roger Ytre Hauge i Frende.

Ofte er det foreldre på vei med barna til skolen eller barnehage, som blir stoppet i kontroll fordi rutene ikke er skrapt fri for is.

– På veiene rundt skoler og i boligområder er det ekstra viktig med god sikt i alle retninger, sier Karlsen.